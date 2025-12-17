Вильфанд назвал регионы, где температура упадет ниже нормы Вильфанд: более чем в 10 регионах температура упадет ниже нормы

В ближайшие дни более чем в 10 субъектах РФ прогнозируется температура ниже климатической нормы на 6–19 градусов, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в частности, «настоящие морозы» до минус 40 градусов ожидаются в Амурской области, в Якутии температура может опуститься до минус 49–50 градусов.

17–19 декабря в Архангельской области прогнозируется температура на 8 градусов ниже нормы — до 20–24 градусов мороза, в Ненецком автономном округе до конца недели — минус 30–37 градусов, что на 9–10 градусов ниже нормы. В Коми показатель будет на 10–18 градусов ниже нормы — до минус 37, — констатировал он.

Такая же картина наблюдается в Свердловской, Курганской, Омской и Томской областях, Красноярском и Хабаровском крае — там температура опустится от минус 25 до минус 43 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с 16 по 21 декабря 2025 года ожидается потепление. Он уточнил, что теплый воздух в столицу принесет циклон, приближающийся к центру европейской части страны.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в Москве может продлиться до середины третьей декады декабря. Он отметил, что на столицу и Подмосковье надвигается теплый атмосферный фронт. В городе пройдет снег, затем он перейдет в мокрый снег и дожди.