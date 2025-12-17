Морозы до минус 40? Какая погода будет в Москве, прогноз на декабрь

Какая погода пришла в Москву к 17 декабря

За минувшие сутки тепло полностью уничтожило снежный покров в Москве, констатируют синоптики. Метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что декабрь 2025 года стал редкостью в истории метеонаблюдений.

«Минула половина декабря, а зимы в Москве так и нет. Средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ остается положительной, плюс 0,2 градуса, что выше нормы на 4 градуса. Максимум дневной температуры пришелся на 12 декабря и составил плюс 5,1 градуса. При этом осадков с начала месяца выпало 12,5 мм, или всего 24% от нормы. Теплая первая половина декабря с небольшой положительной средней температурой воздуха в столичном регионе не редкость, в среднем такое случается раз в 11-12 лет. Но сочетание тепла и дефицита осадков — явление более редкое, за последние 80 лет такое случалось всего пять раз», — указала Позднякова в своем Telegram-канале.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что 17 декабря погода в Москве будет оставаться гораздо теплее декабрьской нормы.

«На территорию столичного региона продолжат поступать довольно влажные и теплые воздушные массы. Небо продолжат закрывать плотные облака, местами пройдут небольшие дожди, по области с мокрым снегом, а температурные показатели останутся на 4-5 градуса выше климатической нормы середины декабря. Температура воздуха плюс 1–3 градуса, по области — плюс 3. Атмосферное давление выше нормы. В четверг без существенных осадков, ночью от минус 1 до плюс 1, днем до плюс 2 градусов», — сообщил Леус.

Сколько будет градусов в Москве на неделе, когда будет резкое похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на европейской территории России, а также на Урале, в Поволжье, Сибири и Дальнем Востоке прогнозируются морозы до минус 30–40 градусов.

«Есть регионы, где температура низкая. Тут настоящая зима», — сказал Вильфанд.

На севере европейской части России, в Ненецком автономном округе прогнозируется температура на 9–19 градусов ниже нормы с температурой до минус 30–37. В Республике Коми температура также до минус 30–37 градусов.

На севере Приволжского федерального округа прогнозируется температура на 7–13 градусов ниже нормы; на юге Урала в Свердловской области — на 7–19 градусов; в Челябинской, Курганской и Тюменской областях — на 6–10 градусов ниже нормы, рассказал Вильфанд. Также очень холодно в Сибири и на Дальнем Востоке.

При этом в Москве в ближайшее время существенного похолодания на ожидается: Гидрометцентр Москвы прогнозирует температуры от 0 до плюс 2 градусов на всю неделю до вторника, 23 декабря. Снег и морозы вернутся в Москву в предновогоднюю неделю, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. С ним согласен синоптик Александр Ильин: похолодание начнется в период с 23 по 26 декабря.

По прогнозу Foreca, похолодание начнется вечером 23 декабря: всего за сутки облачный покров развеется, в Москве выглянет солнце, а температура упадет ниже минус 10 градусов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будут ли морозы

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что в Северной столице продолжается аномальная погода: температура в ночь на 17 декабря (до плюс 5 градусов) выше, чем днем (плюс 4,5).

«Сейчас в Санкт-Петербурге температура воздуха плюс 3,7 градуса, и днем она, скорее всего, опять будет ниже ночной температуры, в районе плюс 4. Это уже шестой-седьмой раз за первую половину декабря», — отметил Колесов.

Для Санкт-Петербурга Foreca также прогнозирует резкое похолодание с 23 декабря: оно начнется ночью, температура опустится до минус 7 градусов. Однако уже в четверг ожидается потепление до нуля. Серьезных осадков не ожидается.

