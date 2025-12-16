Надвигаются «тропические» ледяные ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю

На Москву идет мощная оттепель. Будут ли вновь «тропические» дожди в декабре, сколько градусов ожидается 16 декабря, что приготовила погода на неделю?

Какая погода пришла в Москву к 16 декабря

Мощная оттепель надвигается на Москву с запада вместе с циклоном. Метеоролог Татьяна Позднякова отмечает, что в атмосфере над Подмосковьем наблюдается явление температурной инверсии — высоко над поверхностью земли воздух теплее, чем у поверхности. В результате дождь, выпадающий из облаков, на земле превращается в гололедицу.

«Западные районы уже оказались во власти теплого воздуха, а на востоке Подмосковья мороз только крепчал. Разница в минимальной температуре по региону составила 10 градусов: в Клину было минус 5,1 градуса, а в Черустях минус 15,4 градуса. В Москве, на ВДНХ, минимальная температура составила минус 5,3 градуса. В Новом Иерусалиме уже наблюдался кратковременно ледяной дождь, зона гололеда приближается к Красногорскому району Подмосковья», — объявила Позднякова в своем Telegram-канале.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что Москву ждут снег, переходящий в мокрый снег и дождь, а местами гололед и ледяные дожди.

«Температура воздуха плюс 1-3 градуса, по области до плюс 4. Атмосферное давление будет около нормы. В среду небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ночью и днем плюс 1-3 градуса», — прогнозирует Леус.

Сколько будет градусов в Москве на неделе, изменение погоды

Оттепель в Москве продлится неделю, предупредил Леус.

«Столичный регион вступает в период оттепельной погоды, которая продлится как минимум до середины третьей декады декабря», — указал синоптик в своем Telegram-канале.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что температура в Москве всю неделю будет держаться выше 0 градусов. К пятнице ожидается небольшое похолодание (плюс 1 градус днем, минус 1 ночью), однако потом вновь потеплеет.

При этом «тропических» декабрьских ливней, о которых ранее предупреждали синоптики, не ожидается: дождь в Москве закончится уже 16 декабря.

Foreca прогнозирует, что к середине следующей недели (23–24 декабря) температура воздуха в Москве снизится и будет колебаться около 0 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге, рекорды тепла

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что в связи с приходом циклона в Ленинградской области наблюдается аномальный обратный ход температуры воздуха: в Санкт-Петербурге температура за ночь выросла на 5 градусов, на востоке Ленинградской области — на 9 градусов.

В дальнейшем на неделе ожидается стабильная теплая погода.

«Такая погода, что и написать нечего, мало что меняется, один прогноз на неделю. В Санкт-Петербурге в течение недели, включая и выходные дни, фон температуры плюс 1–5 градусов. В отдельные дни дождь, но его не много, больше даже моросящие осадки могут отмечаться. Так что ждем начало третьей декады, где намечается похолодание, и снова появится снег», — объявил синоптик.

Колесов предупредил, что атмосфера пребывает в очень неустойчивом состоянии, и прогноз может поменяться в любой момент.

«Все больше и больше вопросов о погоде в Новый год, но какой он будет, это только гадание. Любой проходящий 30–31 декабря мимо нас циклон может перевернуть всю намечающуюся погоду в противоположную сторону», — считает Колесов.

По прогнозу Foreca, следующая неделя в Петербурге начнется с похолодания. В ночь на 24 декабря температура воздуха опустится до минус 4 градусов, однако затем опять «отскочит» выше 0.

Читайте также:

Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв

Атака СБУ на базу ЧФ в Новороссийске: судьба подлодки, заявление МО РФ

Разнесли завод дронов в Одессе: удары по Украине 16 декабря