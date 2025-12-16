Разнесли завод дронов в Одессе: удары по Украине 16 декабря

ВС РФ нанесли новую серию дальних ударов по целям на Украине. Сколько БПЛА запустили 16 декабря, какие цели поражены, что происходит с украинской энергетикой?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 16 декабря

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 16 декабря Россия запустила 69 ударных БПЛА типа «Герань» и «Гербера» по целям на Украине.

Официально ВСУ подтверждает попадания 10 ударных БПЛА в семи районах. Эти данные могут быть неполными: утром 16 декабря воздушные атаки по целям на Украине продолжаются. По ударом оказался мост в Затоке (Одесская область), по которому уже был нанесен мощный удар пару дней назад.

«Мост в Затоке принимает „Герани“», — отметил Telegram-канал «Герань цветущая».

«Прошедшие сутки демонстрируют рабочую паузу без потери инициативы. Удары: точечные, разведывательно-ударные, с акцентом на ПВО и логистику. Особенно показательно продолжение давления на Одессу, где атаки БПЛА носят серийный характер и укладываются в логику накопительной кампании», — объявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по энергетике на Украине 16 декабря

Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщил о взрыве на объекте энергетики в Днепропетровской области.

«Обесточено Покровское Днепропетровской области. Непонятно, что прилетело. Населенный пункт обесточен», — пишет канал.

Западные СМИ заявили, что энергетика Украины во многих регионах находится «на грани катастрофы».

«После сегодняшнего обстрела черная зима наступила в Одессе/Одесской и Николаеве/Николаевской, а в Херсоне / Херсонской области она уже давно идет. Также тяжелая ситуация в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской и части Запорожской области. Фактически черная зима уже началась для 40% страны. Только Западная Украина шикует почти без отключения света. Поэтому жители западной Украины кричат громче всех, чтобы продолжать войну (кстати, 70% из них свалило в ЕС жить на пособие, а свою недвижимость сдают украинцам/переселенцам в два-три раза дороже)», — пишет украинский Telegram-канал «Легитимный».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по Одессе 16 декабря

В ночь на 16 декабря самый мощный налет БПЛА зафиксирован в районе Одессы.

«Терминал „Новой почты“ покинул чат в Одессе сегодня ночью после ударов „Гераней“», — отмечают «Хроники Гераней».

Под ударом оказался цех по производству БПЛА.

«Производственная линия остановлена, готовая продукция и комплектующие сгорели. Враг хотел делать дроны, чтобы убивать нас, но наши дроны оказались быстрее. Также утром повторно навестили объекты в Затоке Одесской области. Раз уж начали вносить свои коррективы на этом участке, то будем доводить их до конца», — пишет Telegram-канал «Герань: Черный ящик».

Блогер Олег Царев отметил, что системные удары по целям в Одесской области продолжаются уже пятую ночь подряд.

«За время последних атак, по последним данным, были повреждены или уничтожены заглубленный склад с британскими БЭКами (морскими беспилотниками) в порту, газокомпрессорная станция КС „Ананьев“, подстанция „Арциз“, Одесская ТЭС, ж/д мост Сараты, по всей области критическая ситуация с водо- и электроснабжением, нарушена логистика», — пишет Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

