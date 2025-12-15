Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 12:48

На юге Украины начались проблемы с подачей воды

В Одессе начались проблемы с подачей воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Проблемы с подачей воды возникли в Одессе на юге Украины, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале. Для помощи местным спасателям в город прибыли специалисты из других регионов страны. Причины перебоев с водоснабжением и сроки его восстановления не уточняются.

Во всех районах города расположены автоцистерны, чтобы одесситы могли набрать воды. Также из других регионов в Одессу передали генераторы, обеспечивающие питание котельных города, — сказано в сообщении.

Ранее глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что взрывы в ночь на 14 декабря привели к повреждению критической инфраструктуры. Глава городской военной администрации Сергей Лысак между тем указал, что значительная часть жителей лишилась отопления и водоснабжения. Власти уточнили, что для удобства населения круглосуточно работают так называемые «пункты несокрушимости» в сетевых магазинах, где есть тепло, связь и электричество.

Жители поселка Крюковщина в Киевской области Украины до этого перекрыли дорогу, протестуя против длительных отключений электричества. Населенный пункт на тот момент оставался без света более двух суток.

Украина
вода
Одесса
отключения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по этикету ответила, когда уместно поздравлять с наступающим
Напавший на учительницу девятиклассник не виделся с отцом уже полтора года
Литва захотела решить пограничные споры с Белоруссией
Литва предложила Белоруссии переговоры
Российские бойцы стерли в пыль важные для ВСУ объекты инфраструктуры
В Госдуме предложили запустить ипотеку под 1% для определенных семей
Автомобиль сбил двух подростков на трассе и перевернулся
Гериатр дала советы, как закрепить полезные привычки
«Радио Судного дня» вышло в эфир с новым таинственным посланием
Песков рассказал, обсуждают ли США с Россией новые предложения по Украине
Раскрыта причина смерти композитора Левона Оганезова
В Реутове проводили в последний путь погибшего после ДТП главу округа
Врач перечислила лучшие продукты для поддержания уровня железа в организме
Появился комментарий охраны школы в Петербурге после нападения на учителя
Водитель иномарки протаранил памятник святому и попал на видео
«Мы видим»: в ОП высказались о проверке возраста для доступа к играм
Аллу Пугачеву осудили за кражу мобильного телефона
Курьер из Новосибирска перевел мошенникам 670 тыс. рублей
Неуловимый грабитель обчистил два банка за два дня
В ДНР заявили о начале гуманитарной операции в двух городах
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.