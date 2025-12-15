На юге Украины начались проблемы с подачей воды В Одессе начались проблемы с подачей воды

Проблемы с подачей воды возникли в Одессе на юге Украины, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале. Для помощи местным спасателям в город прибыли специалисты из других регионов страны. Причины перебоев с водоснабжением и сроки его восстановления не уточняются.

Во всех районах города расположены автоцистерны, чтобы одесситы могли набрать воды. Также из других регионов в Одессу передали генераторы, обеспечивающие питание котельных города, — сказано в сообщении.

Ранее глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что взрывы в ночь на 14 декабря привели к повреждению критической инфраструктуры. Глава городской военной администрации Сергей Лысак между тем указал, что значительная часть жителей лишилась отопления и водоснабжения. Власти уточнили, что для удобства населения круглосуточно работают так называемые «пункты несокрушимости» в сетевых магазинах, где есть тепло, связь и электричество.

Жители поселка Крюковщина в Киевской области Украины до этого перекрыли дорогу, протестуя против длительных отключений электричества. Населенный пункт на тот момент оставался без света более двух суток.