Украинцы протестуют против аварийных отключений

Жители поселка Крюковщина в Киевской области Украины перекрыли дорогу, протестуя против длительных отключений электричества, передает агентство УНИАН. Населенный пункт остается без света уже двое суток.

Накануне компания «Укрэнерго» сообщила, что на Украине увеличен объем плановых отключений. Почасовые отключения объемом 2,5–3 очередей одновременно действуют во всех регионах страны. До этого украинское Минэнерго сообщало о повреждении энергетических объектов в восьми областях — Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.

Вечером 7 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что причиной масштабных отключений электричества в регионе стали неблагоприятные погодные условия. По его словам, полное восстановление электроснабжения региона займет примерно два часа. Губернатор отметил, что проблемы с электричеством коснулись Мелитополя и Бердянска, а также Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Каменско-Днепровского муниципальных округов.