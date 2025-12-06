Украину накрыли веерные отключения электричества

На Украине увеличен объем плановых отключений, сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго» в Telegram-канале. По ее информации, почасовые отключения объемом 2,5-3 очередей одновременно действуют во всех регионах страны.

Объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления сегодня вынужденно увеличен. Сейчас во всех регионах Украины действуют почасовые отключения объемом 2,5-3 очередей одновременно, — говорится в сообщении.

Ранее украинское Минэнерго сообщало о повреждении энергетических объектов в восьми областях — Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской. Все указанные регионы оказались обесточены.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в течение суток ВСУ обстреливали энергетическую инфраструктуру региона. Он сообщил, что в результате атак в Каланчакском округе без электроснабжения оставались 32 тыс. человек в 61 населенном пункте. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.