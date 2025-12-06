ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 11:59

Западная Украина погрузилась во мрак после серии ночных взрывов

Во Львовской области начались перебои электроснабжения после ночных взрывов

Фото: Социальные сети
Во Львовской области Украины фиксируют перебои электроснабжения после ночных взрывов, сообщает издание «Страна.ua». По его информации, проблемы со светом начались после серии ночных взрывов.

Во Львовской области после ракетного удара перебои со светом. <…> Во Львовской области продолжают звучать взрывы, — говорится в сообщениях издания.

Позже украинское Минэнерго сообщило о повреждении энергетических объектов в восьми областях — Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской. Все указанные регионы оказались обесточены. Кроме того, по всей Украине ввели почасовые графики отключений.

Ранее военный эксперт Борис Рожин опубликовал видео работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». На кадрах видна серия ударов по целям в зоне специальной военной операции. Комплекс используется для поддержки войск: «Солнцепек» может поражать живую силу на открытой местности и в укрытии. Также система эффективно воздействует на технику и укрепленные позиции.

Украина
Львовская область
взрывы
электричество
отключения
