Западная Украина погрузилась во мрак после серии ночных взрывов Во Львовской области начались перебои электроснабжения после ночных взрывов

Во Львовской области Украины фиксируют перебои электроснабжения после ночных взрывов, сообщает издание «Страна.ua». По его информации, проблемы со светом начались после серии ночных взрывов.

Во Львовской области после ракетного удара перебои со светом. <…> Во Львовской области продолжают звучать взрывы, — говорится в сообщениях издания.

Позже украинское Минэнерго сообщило о повреждении энергетических объектов в восьми областях — Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской. Все указанные регионы оказались обесточены. Кроме того, по всей Украине ввели почасовые графики отключений.

