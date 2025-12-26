“Бархатное искушение”: груши в вине — элегантно и просто

Готовим вместе с NEWS.ru потрясающий десерт с минимальными усилиями — груши в вине «Бархатное искушение».

Очистите 4 твердые груши (оставьте хвостики), срежьте основание для устойчивости. В сотейнике смешайте 500 мл красного вина (каберне или мерло), 100 г сахара, палочку корицы, 3 звездочки бадьяна и цедру апельсина.

Доводим винный сироп до первых робких пузырьков — сахар должен полностью раствориться, создав гладкую, блестящую глазурь. Осторожно опускаем фрукты в эту ароматную смесь. Убавляем огонь, накрываем крышкой и оставляем груши в вине томиться 25–30 минут.

Каждые 10 минут нежно их переворачиваем — пусть они загорают равномерно, покрываясь со всех сторон рубиновым загаром. Выньте фрукты, продолжайте варить сироп еще 10 минут, пока он не загустеет. Подавайте груши в вине теплыми или охлажденными, полив вишневым сиропом, с шариком ванильного мороженого. Сладкое блюдо с алкоголем готово!

Этот десерт — идеальный баланс изысканности и простоты, доказывающий, что создать кулинарное впечатление можно без сложных техник. Он станет жемчужиной ужина, впечатляя гостей насыщенным вкусом и элегантной подачей.

Не забывайте, что, хотя алкоголь в кулинарии играет роль приправы, его употребление даже в малых количествах наносит вред вашему здоровью!

