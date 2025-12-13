Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Для людей со вкусом: намазка из сыра и инжира на бутерброды

NEWS.ru предлагает интересный рецепт намазки на хлеб, брускетту или канапе. Лучшая закуска на праздничный стол — с сырно-инжирным кремом!

Для приготовления этой намазки на бутерброды разомните вилкой 200 г творожного сыра, добавьте 100 г крошеной горгонзолы и 3 ст. л. измельченного свежего инжира. Взбейте с 2 ст. л. сливок, щепоткой мускатного ореха и черным перцем.

Получится бархатистая масса со сладко-солеными вкусом. Одна из самых идеальных намазок на хлеб, бутерброды, брускетты. Можно украсить дроблеными фисташками для более изысканного вкуса.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт салата из трески с солеными огурцами.

