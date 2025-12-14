Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт

Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт
Готовите быстрый и полезный перекус? Намазка для бутербродов и брускетт с тофу-паштетом станет вашим новым фаворитом! Она нежная, ароматная и полностью веганская.

Этот рецепт прост как дважды два: разомните 200 г тофу вилкой, добавьте 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец и щепотку куркумы для золотистого цвета. Измельчите в блендере 1 зубчик чеснока, 50 г поджаренного лука и пучок укропа — для свежести. Для копченого акцента киньте 1 ч. л. копченой паприки. Взбейте все до кремовой текстуры, охлаждайте в течение 30 минут. Намазка с тофу-паштетом готова! Намажьте на хлеб, добавьте помидоры или авокадо — и вуаля, брускетта на миллион.

Попробуйте прямо сегодня — всего 250 ккал на 100 г, белок на уровне мяса. Удивите семью полезным угощением!

Ранее мы поделились рецептом бутербродов с красной рыбой и ананасами.

