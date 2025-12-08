ТИЭФ'25
08 декабря 2025

Белок и омега-3: салат из трески — соленые огурчики добавят вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Устроим рыбке морскую вечеринку в салатнике! Рассказываем, как приготовить салат из трески с солеными огурчиками.

Отвариваем 300 граммов рыбного филе с лаврушкой — пусть напитается ароматом. Разбираем на нежные волокна, добавляем 200 граммов печеного картофеля, нарезанного кубиками, 100 граммов соленых огурчиков и 50 граммов красного лука, нашинкованного полукольцами для пикантной остроты.

Теперь заправка — душа салата из трески! Взбиваем три столовые ложки сметаны с чайной ложкой дижонской горчицы, соком половинки лимона и горстью рубленого укропа.

Осторожно соединяем все компоненты в большой миске, чтобы не потревожить нежную структуру рыбы. Выкладываем горкой на блюдо, украшаем кружочками вареного яйца.

Даем салату из трески настояться 15 минут, чтобы вкусы переплелись. У блюда нежный, дерзкий и солоноватый вкус.

