11 января 2026 в 11:30

Вмещаю весь урожай в одну сковороду! Картофельно-кабачковые «кружева» с чесночным соусом. Хрустят на всю кухню

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда самое простое блюдо становится настоящим кулинарным событием. Нежный молодой кабачок, ароматный картофель, щепотка специй — и вот уже на сковороде золотистым кружевом шипит нечто невероятно аппетитное. А волшебный чесночный соус превращает эти хрустящие овощные оладьи в настоящий праздник вкуса, который запомнится надолго. Это тот самый случай, когда всё гениальное действительно просто.

Для приготовления вам понадобится: две средние картофелины, один молодой кабачок, одна столовая ложка муки, одно яйцо, соль и чёрный молотый перец по вкусу. Для соуса смешайте четыре столовые ложки сметаны или греческого йогурта, два измельчённых зубчика чеснока, щепотку соли и мелко нарезанную зелень укропа. Картофель и кабачок натрите на крупной тёрке. Отожмите излишки сока через марлю или руками. Добавьте к овощам яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешайте. Разогрейте в сковороде достаточное количество растительного масла. Выкладывайте смесь тонким слоем, формируя лепёшки с промежутками. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими с чесночным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

