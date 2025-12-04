Обалденные пирожки из слоеного теста с сыром — рецепт заинтересует

Развернем слоеное тесто, как карту сокровищ! Рассказываем, как сделать вкусные и простые пирожки с сыром. Мучиться с дрожжевым тестом не надо!

Раскатываем 500 граммов пласта до толщины в полсантиметра и режем на строгие квадраты. Для начинки в миске встречаются 200 граммов творога, 100 граммов тертого адыгейского сыра, яйцо и горсть рубленой зелени — смешиваем до состояния, чтобы почувствовать этот свежий аромат.

Далее для пирожков из слоеного теста на каждый квадрат выкладываем по ложке сырной начинки, складываем тесто треугольным конвертом и тщательно защипываем края, чтобы сокровище не сбежало!

Смазываем пирожки из слоеного теста взбитым желтком для "позолоты" и щедро посыпаем кунжутом, как морским песком.

Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут — до появления румяного загара и хрустящих корочек. Эти воздушные пирожки тают во рту, словно облака на ветру! Идеально с чаем или как быстрая закуска на стол для внезапных гостей.

