Малокалорийная запеканка для ужинов: курица в творожно-яичной шубе утолит аппетит на всю ночь

Если вы ищете сытный, но легкий ужин, курица в творожно-яичной шубе — ваш идеальный выбор. Блюдо содержит минимум углеводов и жиров. В нем примерно 130 ккал на 100 граммов.

Польза такой запеканки заключается в высоком содержании белка из курицы, творога и яиц. Она утолит аппетит на всю ночь. Вкус получается нежным и гармоничным, напоминает суфле.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 300 г мягкого творога (0–5%), 3 яйца, 100 мл молока (можно без него), соль, перец, специи для курицы, зелень, 1 ч. л. разрыхлителя. Духовку разогрейте до 180 °C. Куриное филе нарежьте кубиками, посолите, поперчите, приправьте и выложите в форму для запекания. В блендере или миске взбейте творог, яйца, молоко, зелень, соль и разрыхлитель до однородной консистенции. Залейте этой смесью курицу в форме, аккуратно распределите. При желании сверху посыпьте тертым сыром. Выпекайте 35–40 минут до золотистой корочки и полной готовности курицы (проверьте зубочисткой). Дайте запеканке немного остыть.

