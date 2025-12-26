Новогодние роллы «по-русски»: закуска из яичных блинчиков — начинку можно менять на свой вкус

Приготовьте изысканные новогодние роллы «по-русски» — эффектную и вкусную закуску из яичных блинчиков, которая украсит праздничный стол.

Вкус получается нежным и элегантным: тонкий яичный блинчик, сливочный сыр, солоноватая рыба и свежий огурец создают идеальный баланс. Это блюдо легко адаптировать — ведь начинку можно менять на свой вкус. К примеру, заменив начинку на ветчину с сыром или творог с зеленью.

Вам понадобится: для блинчиков — 3 яйца, 5 ст. л. муки, 150 мл молока, соль; для начинки — 150 г сливочного сыра, 200 г слабосоленой красной рыбы (семга, форель), 1 свежий огурец. Приготовьте тонкие яичные блинчики: взбейте яйца с молоком, мукой и солью, выпекайте на разогретой сковороде с антипригарным покрытием с двух сторон. Готовые блинчики остудите. Каждый блинчик смажьте тонким слоем сливочного сыра. Сверху выложите полоски из нарезанной тонкими слайсами красной рыбы и слайсы из огурца. Плотно сверните блинчик в рулет и уберите в холодильник на 30 минут для закрепления формы. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные роллы толщиной 2–3 см.

