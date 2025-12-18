Один рецепт — два вкуснейших рулета: готовлю на все праздники, не только на Новый год

По одному рецепту можно приготовить два вкуснейших рулета с сытной начинкой — в холодной и горячей версии. Делаю эту вкуснятину на все праздники, не только на Новый год!

Вам понадобится: 3 тонких лаваша, 200 г ветчины, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, майонез, зелень укропа. Для первого слоя смешайте тертую ветчину с 1–2 ст. л. майонеза. Разложите первый лаваш, равномерно распределите ветчинную начинку и накройте вторым лавашом. Для второго слоя смешайте тертые яйца с майонезом и зеленью. Распределите эту смесь по второму лавашу и накройте сверху третьим. Для третьего слоя смешайте тертый сыр с 1 ст. л. майонеза и распределите по поверхности. Аккуратно, но плотно сверните рулет, завернув края. Для первого варианта — дайте ему пропитаться 1–2 часа в холодильнике, затем нарежьте и подавайте. Для второй версии смажьте рулет сверху яйцом и запекайте в духовке при 180 градусах 10–15 минут до золотистой корочки, затем нарежьте.

Вкус получается насыщенным и многослойным: солоноватая ветчина, нежные яйца с зеленью и тягучий расплавленный сыр создают гармоничный и очень сытный дуэт. Это идеальная закуска для любого застолья.

