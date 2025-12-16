Этот рулет делает даже муж. Лаваш, шпроты, вареное яйцо и майонез. Пальчики оближешь, а возни — ноль

В предпраздничной суете особенно ценятся рецепты, которые не требуют кулинарного мастерства и значительных временных затрат, но при этом гарантированно нравятся всем. Этот рулет — настоящая палочка-выручалочка: его под силу приготовить даже тому, кто редко заходит на кухню. Сочетание лаваша, ароматных шпрот, нежного вареного яйца и майонеза создает удивительно гармоничный и насыщенный вкус, знакомый с детства. Блюдо собирается за несколько минут, а результат — эффектная, сытная закуска, которая никогда не залеживается на столе.

Для приготовления вам потребуется: 1 большой лист тонкого лаваша, 1 банка шпрот в масле (200 г), 3 вареных яйца, 4 столовые ложки майонеза, 1 небольшая красная луковица, небольшой пучок зеленого лука или петрушки. Яйца очистите и натрите на средней терке. Лук нарежьте очень мелкими кубиками, зелень измельчите. В миске разомните шпроты вилкой вместе с маслом из банки. Добавьте яйца, майонез, лук и зелень, тщательно перемешайте до однородности. Разложите лаваш на рабочей поверхности. Равномерно распределите начинку по всей площади, отступая 2–3 см от дальнего края. Плотно сверните лаваш в рулет, начиная с ближнего к вам края. Заверните готовый рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1–2 часа для пропитки и уплотнения. Перед подачей острым ножом нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

