Готовлю оливье для гурманов: с креветками и авокадо. Классическая основа, но вкус — ресторанный уровень. Изысканно и просто

Классический оливье — символ праздника, но иногда хочется придать ему более изысканное, современное звучание. Эта версия сохраняет узнаваемую основу — нежную текстуру отварных овощей и яиц, — но превращает салат в настоящее блюдо для гурманов благодаря двум ключевым ингредиентам: сладковатым креветкам и сливочному авокадо. Они добавляют салату новые оттенки вкуса и сочности, а легкий соус на основе сметаны с лимоном делает его более свежим и сбалансированным. Получается элегантная, фотогеничная и очень вкусная интерпретация, достойная ресторанной подачи.

Для приготовления вам потребуется: 200 г крупных очищенных вареных креветок, спелое авокадо, 3 средние отварные картофелины, 2 отварные моркови, 4 яйца, свежий огурец. Для соуса: 100 г сметаны, 50 г майонеза, 1 ст. л. лимонного сока, соль, перец по вкусу. Овощи, яйца и авокадо очистите. Все ингредиенты, кроме креветок, нарежьте аккуратными кубиками одинакового размера. Креветки, если они крупные, можно разрезать пополам. В отдельной миске приготовьте соус, смешав сметану, майонез, лимонный сок, соль и перец. В салатнице аккуратно соедините все твердые ингредиенты. Добавьте соус и очень нежно перемешайте, стараясь не превратить авокадо в пюре. Подавайте салат, украсив веточкой укропа или целыми креветками. Для лучшего вкуса дайте ему постоять 15–20 минут в холодильнике перед подачей.

