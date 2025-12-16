Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 17:30

Готовлю оливье для гурманов: с креветками и авокадо. Классическая основа, но вкус — ресторанный уровень. Изысканно и просто

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Классический оливье — символ праздника, но иногда хочется придать ему более изысканное, современное звучание. Эта версия сохраняет узнаваемую основу — нежную текстуру отварных овощей и яиц, — но превращает салат в настоящее блюдо для гурманов благодаря двум ключевым ингредиентам: сладковатым креветкам и сливочному авокадо. Они добавляют салату новые оттенки вкуса и сочности, а легкий соус на основе сметаны с лимоном делает его более свежим и сбалансированным. Получается элегантная, фотогеничная и очень вкусная интерпретация, достойная ресторанной подачи.

Для приготовления вам потребуется: 200 г крупных очищенных вареных креветок, спелое авокадо, 3 средние отварные картофелины, 2 отварные моркови, 4 яйца, свежий огурец. Для соуса: 100 г сметаны, 50 г майонеза, 1 ст. л. лимонного сока, соль, перец по вкусу. Овощи, яйца и авокадо очистите. Все ингредиенты, кроме креветок, нарежьте аккуратными кубиками одинакового размера. Креветки, если они крупные, можно разрезать пополам. В отдельной миске приготовьте соус, смешав сметану, майонез, лимонный сок, соль и перец. В салатнице аккуратно соедините все твердые ингредиенты. Добавьте соус и очень нежно перемешайте, стараясь не превратить авокадо в пюре. Подавайте салат, украсив веточкой укропа или целыми креветками. Для лучшего вкуса дайте ему постоять 15–20 минут в холодильнике перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Семга, цитрус и адыгейский сыр — этот салат влюбляет в себя с первой ложки: настоящий праздник в тарелке
Общество
Семга, цитрус и адыгейский сыр — этот салат влюбляет в себя с первой ложки: настоящий праздник в тарелке
Ужин из серии «чем проще, тем лучше»: рецепт картошки с фаршем в одной сковороде
Общество
Ужин из серии «чем проще, тем лучше»: рецепт картошки с фаршем в одной сковороде
Картофель «гармошкой» надоел? Запекаю его с салом и чесноком. Хрустящие дольки, которые тают во рту, и никаких сложных разрезов
Общество
Картофель «гармошкой» надоел? Запекаю его с салом и чесноком. Хрустящие дольки, которые тают во рту, и никаких сложных разрезов
Этот рулет не долетает до холодильника. Делаю из лаваша с крабовыми палочками и сыром. Сметанно-чесночный крем сводит всех с ума
Общество
Этот рулет не долетает до холодильника. Делаю из лаваша с крабовыми палочками и сыром. Сметанно-чесночный крем сводит всех с ума
Готовлю не шубу, а скандинавский слоеный салат. Простой, яркий и очень фотогеничный салат на Новый год
Общество
Готовлю не шубу, а скандинавский слоеный салат. Простой, яркий и очень фотогеничный салат на Новый год
салаты
рецепты
кулинария
закуски
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Решение Верховного суда по делу Долиной: чья квартира, что получит Лурье
В Мостуризме раскрыли, кто тратит больше всех при посещении Москвы
Астрономы сделали неожиданное открытие о солнечном ветре
«Положил на стол и снял колготки»: педофил насиловал девочку в стенах школы
Готовлю салат, который удивит гостей: кальмары по-новогоднему
На ЗАЭС оценили последствия атаки
Драгоценный металл обогнал гиганта софта в гонке капитализаций
В МВД раскрыли число проданных в ходе дистанционных хищений квартир
Германия передала ВСУ две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T
В Польше пожаловались на неравноправие в отношениях с Украиной
Соучастники организации покушения на Соловьева могут получить до 30 лет
В США раскрыли, кто должен был встретиться с Райнерами в день убийства
Подросток с мачете и гранатами наперевес ворвался в начальную школу
В Госдуме ответили, повлияет ли дело Долиной на другие подобные истории
Пенсионерка продала квартиру из-за мошенников и спаслась в последний момент
Элегантная закуска, которая покорит гостей. А готовится неожиданно просто
Российские «Лады» уйдут под воду
Индия планирует вдвое увеличить объем экспорта
Школьница рискнула жизнью и вытащила малыша из ледяной воды
Подсчитано число работающих в России индийцев
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.