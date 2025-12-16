Готовлю не «шубу», а скандинавский слоёный салат. Простой, яркий и очень фотогеничный салат на Новый год

Отойдя от традиций тяжелых майонезных салатов, можно создать не менее праздничное, но гораздо более изящное блюдо. Этот скандинавский слоёный салат — прекрасный тому пример. Он сочетает в себе нежность отварных кальмаров, пикантность копчёного сыра и свежесть зелени и овощей. Лёгкий йогуртово-горчичный соус, в отличие от густого майонеза, не утяжеляет вкус, а подчёркивает каждый ингредиент. Салат получается очень ярким, сочным и современным, идеально подходящим для новогоднего стола или изысканного ужина.

Для приготовления вам потребуется: 400 г очищенных кальмаров, 200 г копчёного сыра (например, колбасный), 2 свежих огурца, 4 яйца, 1 пучок зелёного лука, пучок укропа. Для соуса: 250 мл натурального йогурта, 1 ст. ложка дижонской горчицы, соль, чёрный перец. Кальмары отварите в подсоленной воде 2-3 минуты, остудите и нарежьте соломкой. Яйца отварите вкрутую, охладите и натрите на крупной тёрке. Сыр и огурцы нарежьте тонкой соломкой. Зелёный лук и укроп мелко порубите. Для соуса смешайте йогурт с горчицей, солью и перцем. Салат выкладывайте в прозрачное блюдо или порционные стаканы слоями: кальмары, часть соуса, яйца, огурцы, зелёный лук, сыр. Каждый слой, кроме последнего, слегка промазывайте соусом и посыпайте укропом. Верх украсьте оставшимся сыром и зеленью. Дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа перед подачей.

