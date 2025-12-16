Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 16:24

Ленивый торт «Муравейник» — готовлю за 15 минут без выпечки: топ-рецепт быстрого десерта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Муравейник» — торт, который помнят и любят все с детства. Этот ленивый вариант сохраняет весь шарм оригинала: тот же хруст печенья, та же карамельная сладость сгущенки и масляная нежность. Но он избавляет от самого сложного — выпечки коржей. Просто смешал, сформировал горку, полил шоколадом — и ностальгический десерт готов радовать вас и вашу семью.

Песочное печенье (450 г) ломаю руками на мелкие кусочки в глубокую миску. Не нужно делать крошку, кусочки должны быть размером с горошину или немного больше.

Мягкое сливочное масло (160 г) комнатной температуры взбиваю миксером на высокой скорости 2–3 минуты, пока оно не станет светлым и пышным.

Не прекращая взбивать, начинаю добавлять вареное сгущенное молоко (1 банка, 370 г) по 1–2 столовые ложки, хорошо пробивая массу после каждой порции. Взбиваю до получения однородного гладкого крема.

Крем переливаю в миску с кусочками печенья. Лопаткой или просто руками аккуратно перемешиваю, чтобы каждый кусочек печенья покрылся кремом.

На плоское блюдо или тарелку выкладываю массу, формируя горку, похожую на муравейник. Убираю в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь, чтобы торт хорошо пропитался и застыл.

Перед подачей темный шоколад (50 г) растапливаю на водяной бане или в микроволновке и тонкой струйкой поливаю торт сверху. Можно украсить орехами или миндальными лепестками.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Как убрать известковый налет и жир с раковины без химии — проверенные народные методы для каждой хозяйки
Общество
Как убрать известковый налет и жир с раковины без химии — проверенные народные методы для каждой хозяйки
Хрустящая картошка фри без жарки — готовлю без капли масла для диетического перекуса
Общество
Хрустящая картошка фри без жарки — готовлю без капли масла для диетического перекуса
Семга, цитрус и адыгейский сыр — этот салат влюбляет в себя с первой ложки: настоящий праздник в тарелке
Общество
Семга, цитрус и адыгейский сыр — этот салат влюбляет в себя с первой ложки: настоящий праздник в тарелке
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Семья и жизнь
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Проще не бывает: печенье, сгущенка, какао. Готовлю знаменитый «Ленинградский» торт. Классика, которая никогда не подводит
Общество
Проще не бывает: печенье, сгущенка, какао. Готовлю знаменитый «Ленинградский» торт. Классика, которая никогда не подводит
еда
рецепты
десерты
торты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд озвучил решение в споре Долиной и Лурье
Раскрыто, c какого блюда полезнее всего начинать новогодний ужин
Российские бомбардировщики рассекли воздушное пространство над Черным морем
Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной
В офисе охранявшей школу в Одинцове фирмы проходят обыски
Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину
Стало известно, обжалует ли защита приговоров Аглае Тарасовой
Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями
Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева
Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом
«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы
Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд
Москвичам пообещали новый этап потепления
Военкор оценил позиции России по территориальным уступкам
Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали
Как цифровизация меняет закупку топлива для малого и среднего бизнеса
Адвокат Долиной раскрыла результаты экспертиз
Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях
Лурье заявила, что не будет комментировать дело Долиной из-за внимания
Прокурор оценил отказ Лурье в денежной компенсации
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.