Ленивый торт «Муравейник» — готовлю за 15 минут без выпечки: топ-рецепт быстрого десерта

«Муравейник» — торт, который помнят и любят все с детства. Этот ленивый вариант сохраняет весь шарм оригинала: тот же хруст печенья, та же карамельная сладость сгущенки и масляная нежность. Но он избавляет от самого сложного — выпечки коржей. Просто смешал, сформировал горку, полил шоколадом — и ностальгический десерт готов радовать вас и вашу семью.

Песочное печенье (450 г) ломаю руками на мелкие кусочки в глубокую миску. Не нужно делать крошку, кусочки должны быть размером с горошину или немного больше.

Мягкое сливочное масло (160 г) комнатной температуры взбиваю миксером на высокой скорости 2–3 минуты, пока оно не станет светлым и пышным.

Не прекращая взбивать, начинаю добавлять вареное сгущенное молоко (1 банка, 370 г) по 1–2 столовые ложки, хорошо пробивая массу после каждой порции. Взбиваю до получения однородного гладкого крема.

Крем переливаю в миску с кусочками печенья. Лопаткой или просто руками аккуратно перемешиваю, чтобы каждый кусочек печенья покрылся кремом.

На плоское блюдо или тарелку выкладываю массу, формируя горку, похожую на муравейник. Убираю в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь, чтобы торт хорошо пропитался и застыл.

Перед подачей темный шоколад (50 г) растапливаю на водяной бане или в микроволновке и тонкой струйкой поливаю торт сверху. Можно украсить орехами или миндальными лепестками.

