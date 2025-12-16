Новый год-2026
16 декабря 2025 в 18:32

«Я счастлив»: Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын

Киркоров заявил, что его дети не хотят музыкальной карьеры

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров заявил, что счастлив, так как его дети не планируют музыкальную карьеру. В интервью KP.RU он отметил, что дочь Алла-Виктория и сын Мартина не хотят связывать жизнь с шоу-бизнесом. Например, сын певца мечтает стать бизнесменом.

Я счастлив, что они не идут по моим стопам. Это наказание быть сыном или дочкой большой звезды. Что бы они ни сделали в жизни, даже очень хорошее, будут говорить: «Это потому что пропихнул Киркоров», — сказал Киркоров.

Ранее артист заявил, что не испытывает сожалений в своей жизни. Такое признание он сделал, отвечая на вопрос о своих татуировках. Разговор с артистом состоялся на премьере новогоднего фильма, где Киркоров исполнил роль криминального авторитета.

На премьере картины «Невероятные приключения Шурика» певец появился в костюме из ткани, напоминающей лаваш. Этот образ был специально разработан для съемок в фильме. Артист рассказал, что в его доме организован музей сценических костюмов, в которых он снимался в кино и участвовал в мюзиклах. По словам Киркорова, эти наряды будут служить ему напоминанием о прошлых ролях.

