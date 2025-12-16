Новый год-2026
16 декабря 2025 в 20:36

В Москве более 400 мигрантов поймали необычным способом

В Москве более 400 мигрантов поймали с помощью приложения «Амина»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В рамках пилотного проекта по учету иностранных граждан с помощью мобильного приложения «Амина» в Москве к административной ответственности привлечены более 440 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. Отмечается, что такие показатели положительно сказываются на комфорте жителей и гостей столицы.

С начала проведения эксперимента к административной ответственности по статье 19.27 КоАП РФ за предоставление ложных сведений привлечены 443 иностранных гражданина. Благодаря приложению значительно повышена эффективность контроля. Все это помогает создавать благоприятную среду для гостей и жителей столицы, сказано в сообщении.

Пилотный проект, запущенный с 1 сентября, призван заменить действующую систему учета. Граждане ряда стран, прибывающие в Москву и Московскую область для работы, обязаны установить это приложение. К числу таких стран относятся Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Молдавия и Украина.

Приложение позволяет отслеживать местонахождение трудовых мигрантов. Передача данных геолокации, как заявляют в ГУ МВД, способствует усилению контроля за безопасностью и профилактике правонарушений, но касается только недобросовестных мигрантов.

Ранее посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера заявила, что островное государство готово нарастить поток трудовых мигрантов в Россию. По ее словам, в стране есть много как квалифицированной, так и неопытной рабочей силы.

