Огромное нашествие муравьев настигло россиян в пятизвездочном отеле

Российская семья с детьми, отдыхавшая в пятизвездочном отеле Xperience Kiroseiz Parkland в египетском Шарм-эш-Шейхе, столкнулась с проблемой нашествия муравьев в номере, сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома». По его информации, туристов сначала заселили на третий этаж, мебель была в плохом состоянии, со следами плесени, а освещение работало не полностью. После жалобы их переместили в номер на первом этаже, но там обнаружилась другая проблема.

Туристка рассказала, что вечером дети оставили немного попкорна и уже к утру к нему вела живая дорожка из муравьев. Она также отметила, что насекомых привлекли не только продукты, но и детские лекарства из дорожной аптечки. По ее мнению, ненормально, когда в номере нельзя оставить даже еду из-за подобных вредителей.

Женщина добавила, что опасается случайно привезти насекомых с собой в Россию. По ее словам, администрация отеля не отреагировала на присланное видео с муравьями и никаких конкретных мер не пообещала. Несмотря на это, семья решила не прерывать отпуск.

Позже туристка уточнила, что вечером, после ее визита на ресепшен, количество муравьев уменьшилось, возможно, из-за обработки помещения. Однако к утру насекомые снова появились, хотя и в меньшем количестве. Другие путешественники в чате, посвященном этому отелю, также подтвердили, что сталкивались с подобной проблемой.

Ранее десятки российских туристов пожаловались на отравление после отдыха на пляжах Турции. Инфекцию вызывает бактерия Vibrio, которая размножается в теплой морской воде и может приводить к тяжелым осложнениям.