03 декабря 2025 в 12:02

«Огненные» существа атаковали россиян в постели на популярном курорте

Россияне пострадали от укусов ядовитых муравьев на Пхукете

Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press
Российские туристы подверглись нападению ядовитых огненных муравьев прямо в постели на вилле на тайском острове Пхукет, сообщает Telegram-канал SHOT. Укусы этих насекомых, которые атакуют массово, могут вызывать тяжелые реакции вплоть до потери сознания.

Пара из Москвы сняла роскошную виллу за 26 тысяч рублей в сутки, но их отдых был прерван. Туристы не боялись местных варанов и гекконов, однако муравьи, внезапно оказавшиеся в их кровати, оставили на теле волдыри и многочисленные укусы. Как насекомые попали в номер, осталось для них загадкой.

Ранее российские туристы сообщили, что резкое увеличение популяции ядовитых жуков томкатов во Вьетнаме произошло после тайфуна «Калмаэги». По их данным, установившаяся теплая и влажная погода сформировала оптимальную среду для их быстрого размножения.

Кроме того, четверо российских туристов получили травмы после контакта с прозрачными сальпами на филиппинском курорте Моалбоал. Все пострадавшие купались в воде без защитных костюмов после прошедшего шторма.

