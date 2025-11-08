Россиян покусали опасные существа на Филиппинах Российские туристы пожаловались на укусы сальп на Филиппинах

Четверо российских туристов получили повреждения от контакта с прозрачными сальпами на филиппинском курорте Моалбоал, сообщает Telegram-канал Baza. Все пострадавшие находились в воде без защитных костюмов после шторма.

У путешественников зафиксированы интенсивные кожные высыпания, зуд, волдыри и повышенная температура тела, напоминающие симптоматику ветряной оспы, говорится в публикации. Применение антигистаминных препаратов и специальных мазей не приносит ожидаемого облегчения, отмечают сами пострадавшие.

Ранее стало известно об активизации песчаных москитов на кубинских курортах после урагана и интенсивных осадков. Насекомые, чья численность значительно возросла, скрываются в прибрежном песке и атакуют отдыхающих из России, нанося болезненные укусы.

Кроме того, врач-терапевт Елена Ревкова предупредила, что укусы песчаных москитов способны спровоцировать тяжелые аллергические реакции, включая ангионевротический отек. Специалист отметила, что на местах поражений часто возникают папулы и волдыри, которые при механическом повреждении могут привести к пиодермии и различным формам дерматита.