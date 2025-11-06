Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 10:42

Российских туристов на Кубе покусали мухи хехены

Фото: Rolf Fischer/imagebroker/Global Look Press

Песчаные москиты активизировались на Кубе после урагана и начали кусать туристов, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, мух хехенов стало в разы больше на местных пляжах после сильных дождей. Агрессивные насекомые прячутся в песке, а потом налетают на российских туристов и больно кусают.

Особая активность хехенов наблюдается утром, но человек может не заметить укус сразу, поскольку у этих насекомых есть анестезиологические способности. Россияне отмечают, что через несколько часов после контакта с насекомым они находят на теле большое количество красных точек, которые чешутся.

Зуд и аллергия могут сохраняться до пяти дней, а самым неприятным последствием стала бессонница. Раздражение не дает туристам спать. Для профилактики опытные отдыхающие рекомендуют принимать антигистаминные средства, прохладный душ, использовать гель с алоэ или масло чайного дерева.

Ранее россиян заселили в полуразрушенный ураганом отель в провинции Ольгин на Кубе. Оказалось, что туристов разместили здесь по их же просьбе. Изначально отдыхающих должны были заселить в гостиницах Варадеро в 700 километрах от места назначения.

Куба
туристы
москиты
насекомые
