Скандал с россиянами в разрушенном отеле Кубы получил неожиданный поворот SHOT: россияне заселись в разрушенный ураганом отель на Кубе добровольно

Россиян заселили в полуразрушенный ураганом отель в провинции Ольгин на Кубе по их же просьбе, сообщил Telegram-канал SHOT. Изначально туристов должны были разместить в гостиницах Варадеро, расположенного в 700 километрах от места назначения, однако часть отдыхающих настояла на возвращении именно в забронированный отель.

Около 20 россиян предпочли «немного разрухи» полноценным условиям размещения. Они объяснили решение желанием провести отпуск в том же месте, куда собирались заранее.

Теперь отдыхающие публикуют фото с территории поврежденного комплекса с подписями: «Пойдет. Зато там, где хотели». Отель продолжает принимать гостей, несмотря на последствия урагана.

Часть из отдыхающих россиян отказалась от заселения в другие отели и устроила забастовку прямо возле ресепшена. Они пожаловались, что спят там уже третьи сутки, испытывают нехватку еды и устали от ситуации. Туристы потребовали заселить их в оплаченные гостиницы и заявили, что предложенный им отель «дешевый и грязный».

Посольство РФ сообщило, что диппредставительства на Кубе постоянно поддерживают контакт с туроператором. Отмечается, что всех россиян разместили в гостиничных комплексах.