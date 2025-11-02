Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 15:43

Скандал с россиянами в разрушенном отеле Кубы получил неожиданный поворот

SHOT: россияне заселись в разрушенный ураганом отель на Кубе добровольно

Фото: Jörg Schurig/Jödpa/Global Look Press

Россиян заселили в полуразрушенный ураганом отель в провинции Ольгин на Кубе по их же просьбе, сообщил Telegram-канал SHOT. Изначально туристов должны были разместить в гостиницах Варадеро, расположенного в 700 километрах от места назначения, однако часть отдыхающих настояла на возвращении именно в забронированный отель.

Около 20 россиян предпочли «немного разрухи» полноценным условиям размещения. Они объяснили решение желанием провести отпуск в том же месте, куда собирались заранее.

Теперь отдыхающие публикуют фото с территории поврежденного комплекса с подписями: «Пойдет. Зато там, где хотели». Отель продолжает принимать гостей, несмотря на последствия урагана.

Часть из отдыхающих россиян отказалась от заселения в другие отели и устроила забастовку прямо возле ресепшена. Они пожаловались, что спят там уже третьи сутки, испытывают нехватку еды и устали от ситуации. Туристы потребовали заселить их в оплаченные гостиницы и заявили, что предложенный им отель «дешевый и грязный».

Посольство РФ сообщило, что диппредставительства на Кубе постоянно поддерживают контакт с туроператором. Отмечается, что всех россиян разместили в гостиничных комплексах.

туристы
россияне
отели
разрушения
Куба
ураганы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Дании подарил египетскому министру детский конструктор
В президентской библиотеке в Кремле обнаружен фрагмент танка
Черному риелтору с двумя пожизненными компенсируют «судебную волокиту»
В Верховной раде назвали популизмом социальные инициативы Зеленского
Судья за рулем Lexus насмерть сбила человека на Украине
Скончался известный фотограф
Карл III прервал молчание после кровавой резни в поезде на востоке Британии
«Может, одумаются»: депутат о последствиях ядерных испытаний США
Атака БПЛА сорвала десятки рейсов и планы отдыхающих
В Сеть попали кадры из личной библиотеки Путина с подарками от бойцов СВО
Детство на Украине, сын во Франции, новые роли: как живет Сергей Барковский
В ЛНР разрешили избавляться от агрессивных животных
Бывший украинский военный раскрыл, сколько стоит уволиться из ВСУ
Сотрудники прокуратуры постучались в дверь квартиры рэпера Icegergert
Скандал с россиянами в разрушенном отеле Кубы получил неожиданный поворот
Политолог раскрыл цель заявлений Маска о запрете спасать астронавтов с МКС
Снежный шторм накроет один регион России
Стало известно, где «на Руси» лечиться хорошо
Раскрыты причины отмены «Некрокомиккона»
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.