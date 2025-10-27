Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 14:28

Москитная сетка снова как новая: простой домашний способ очистки без снятия и лишних усилий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Летом москитные сетки спасают от насекомых, но быстро покрываются пылью и грязью. Снимать их с окна и мыть кажется утомительным, а время и силы тратятся впустую. Есть простой домашний способ сделать сетку идеально чистой, не снимая ее с окна и при этом сэкономив и силы, и средства.

Достаточно приготовить раствор из воды, ложки жидкого моющего средства и ложки соды, нанести его на сетку изнутри и оставить на полчаса. Активные компоненты размягчают пыль и следы насекомых, после чего остатки легко удаляются мягкой тканью.

Сетка снова становится прозрачной и аккуратной, а повторение процедуры раз в несколько недель поддерживает ее в идеальном состоянии на протяжении всего сезона. Этот способ прост, безопасен для материала и проверен на практике многими хозяйками.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки сталкиваются с проблемой поддержания чистоты унитаза. Традиционные средства обычно дают лишь временный эффект, однако существует необычный, но эффективный метод.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
