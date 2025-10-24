Вот почему умные хозяйки не выбрасывают овощные сетки: простые хитрости, которые выручат осенью и зимой

После осенних ярмарок у многих дома остаются сетки из-под картошки, лука или моркови. Большинство людей их просто выбрасывает, а зря — в хозяйстве они могут сослужить отличную службу. Опытные дачники давно знают, что эти простые мешки из пластика способны заменить и мочалку, и укрывной материал, и даже садовое сито.

Сеткой удобно чистить грязные лопаты, ведра и сапоги — она не рвется и прекрасно отмывает землю без химии. Ею можно процедить травяной настой для подкормки или бродилку, ведь крупные частички останутся в мешке.

Осенью такие сетки набивают сухими листьями и укрывают ими растения от морозов — листья не разлетаются, а весной укрытие легко снять. Еще один полезный трюк — защитить луковицы цветов и стволы деревьев: сетка не даст грызунам добраться до корней и коры. Так что прежде чем выбросить упаковку от овощей, подумайте — в огороде ей точно найдется дело.

