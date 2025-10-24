Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 04:24

Вот почему умные хозяйки не выбрасывают овощные сетки: простые хитрости, которые выручат осенью и зимой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После осенних ярмарок у многих дома остаются сетки из-под картошки, лука или моркови. Большинство людей их просто выбрасывает, а зря — в хозяйстве они могут сослужить отличную службу. Опытные дачники давно знают, что эти простые мешки из пластика способны заменить и мочалку, и укрывной материал, и даже садовое сито.

Сеткой удобно чистить грязные лопаты, ведра и сапоги — она не рвется и прекрасно отмывает землю без химии. Ею можно процедить травяной настой для подкормки или бродилку, ведь крупные частички останутся в мешке.

Осенью такие сетки набивают сухими листьями и укрывают ими растения от морозов — листья не разлетаются, а весной укрытие легко снять. Еще один полезный трюк — защитить луковицы цветов и стволы деревьев: сетка не даст грызунам добраться до корней и коры. Так что прежде чем выбросить упаковку от овощей, подумайте — в огороде ей точно найдется дело.

Ранее сообщалось, что правильное мытье ягод — важный этап подготовки к употреблению. Плоды с грядки содержат пыль, грязь и остатки пестицидов, поэтому требуют тщательной обработки.

Читайте также
Вот что делаю с жимолостью до 1 ноября: в новом сезоне ведрами собираю крупные сладкие ягоды
Общество
Вот что делаю с жимолостью до 1 ноября: в новом сезоне ведрами собираю крупные сладкие ягоды
Прокрастинация: как перестать откладывать дела на потом. Советы психологов
Семья и жизнь
Прокрастинация: как перестать откладывать дела на потом. Советы психологов
Подушки снова станут белоснежными: простой способ убрать желтизну без химии и лишних затрат
Общество
Подушки снова станут белоснежными: простой способ убрать желтизну без химии и лишних затрат
Суперклей станет в 15 раз прочнее: невероятный способ усиления сцепления с помощью обычного крахмала
Общество
Суперклей станет в 15 раз прочнее: невероятный способ усиления сцепления с помощью обычного крахмала
Парфюмер объяснила, почему духи не стоит наносить на одежду
Life Style
Парфюмер объяснила, почему духи не стоит наносить на одежду
лайфхаки
домохозяйства
советы
сетки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Санду ставит памятники румынским пособникам Гитлера: чего она добивается
В Роскачестве назвали причины возникновения частых конфликтов в коллективе
Трамп спрогнозировал крайний срок результатов санкций против России
Здоровье, личная жизнь, СВО и уехавшие артисты: как живет Юрий Николаев
Блиновская сумела вернуть многомиллионный актив
Назван самый важный месяц для подготовки к ЕГЭ
В ГД объяснили, какая отрасль столкнулась с наибольшим дефицитом кадров
Покупаем автомобиль без подводных камней: семь ценных советов юриста
Скрипка против Зеленского: украинский рок требует военного переворота
Россиянам объяснили, как шестидневка повлияет на их зарплату
Увольнение с ТВ, отъезд в США, личная жизнь, СВО: куда пропала Ольга Шелест
Стало известно, как ЕС приближает выгодную для России сделку по Украине
Врач рассказал, чем может быть опасен тыквенный латте
В Белом доме раскрыли приоритетную задачу Трампа
Санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа: что будет с ценами на бензин в РФ
Россиянам рассказали, что грозит за снежные кучи рядом с дачным участком
«Пьяные» скандалы, брак по расчету, розыск на Украине: как живет Лепс
Михалков призвал всех россиян отслужить в армии
Очевидцы рассказали о взрывах в Ростовской области
Парфюмер объяснила, почему духи не стоит наносить на одежду
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.