Комары больше не пролезут в дом: простой маникюрный трюк, который продлевает жизнь москитной сетке на годы

Летом москитная сетка спасает дом от комаров и мух, но стоит появиться маленькой дырочке — и защита уже не работает. Многие сразу думают о покупке новой, хотя проблема решается за считаные минуты. Я сама не раз пользовалась этим способом и была приятно удивлена результатом.

Материал сетки тонкий и легко рвется, особенно при мытье или снятии с окна. Если вы заметили небольшой разрыв, не спешите тратиться. Для ремонта понадобится обычный лак для ногтей, который есть почти в каждом доме. Лучше взять бесцветный, но цветной тоже подойдет, если другого варианта нет.

Все делается очень просто. Аккуратно нанесите небольшое количество лака прямо на дырочку, слегка захватывая края повреждения. Дайте средству полностью высохнуть. Лак склеит нити, образуя прочную пленку, через которую насекомые уже не проберутся. Да, место ремонта может быть заметно, если лак цветной, но на защитные свойства это никак не влияет. Такой нехитрый прием помогает пользоваться москитной сеткой еще не один сезон без лишних затрат.

