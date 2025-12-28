Новый год — 2026
Комары больше не пролезут в дом: простой маникюрный трюк, который продлевает жизнь москитной сетке на годы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Летом москитная сетка спасает дом от комаров и мух, но стоит появиться маленькой дырочке — и защита уже не работает. Многие сразу думают о покупке новой, хотя проблема решается за считаные минуты. Я сама не раз пользовалась этим способом и была приятно удивлена результатом.

Материал сетки тонкий и легко рвется, особенно при мытье или снятии с окна. Если вы заметили небольшой разрыв, не спешите тратиться. Для ремонта понадобится обычный лак для ногтей, который есть почти в каждом доме. Лучше взять бесцветный, но цветной тоже подойдет, если другого варианта нет.

Все делается очень просто. Аккуратно нанесите небольшое количество лака прямо на дырочку, слегка захватывая края повреждения. Дайте средству полностью высохнуть. Лак склеит нити, образуя прочную пленку, через которую насекомые уже не проберутся. Да, место ремонта может быть заметно, если лак цветной, но на защитные свойства это никак не влияет. Такой нехитрый прием помогает пользоваться москитной сеткой еще не один сезон без лишних затрат.

Ранее сообщалось, что пищевая пленка давно перестала быть просто материалом для хранения продуктов. Этот доступный инструмент может решить сразу несколько бытовых проблем, о которых мы редко задумываемся. Знание нескольких простых приемов превращает пленку в универсального помощника на кухне, в дороге и даже в путешествиях.

Курочка с картошечкой: бабушкин рецепт на Новый год — картофель под сливочным соусом
Секрет белоснежных швов в ванной без лишних затрат — простой домашний способ, который выручает за 30 минут
Обязательно буду готовить на Новый год салат «Кучерявый» с пекинской капустой: он ни на что не похож
Секрет белоснежных швов в ванной без лишних затрат — простой домашний способ, который выручает за 30 минут
Не служите стакану! Как превратить застолье и тосты в стильный ритуал
Марина Макарова
М. Макарова
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

