14 декабря 2025 в 15:36

Три неожиданных способа использовать пищевую пленку — секреты хозяйки, которые экономят время и спасают от бытовых неприятностей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пищевая пленка давно перестала быть просто материалом для хранения продуктов. Этот доступный инструмент может решить сразу несколько бытовых проблем, о которых мы редко задумываемся. Знание нескольких простых приемов превращает пленку в универсального помощника на кухне, в дороге и даже в путешествиях.

Первый способ — защита от разлитых напитков. Плотно оберните пленкой верх стакана, проделайте отверстие для трубочки — и напиток останется внутри даже при опрокидывании.

Второй способ — туго закрученные банки. Несколько слоев пленки вокруг крышки создают сцепление, облегчают открытие и заменяют специальные приспособления. Третий способ — защита косметики в чемодане. Кусочек пленки между крышкой и горлышком флакона предотвращает протекание кремов и лосьонов, сохраняя вещи чистыми. Эти простые хитрости делают пленку незаменимым помощником в быту.

Ранее сообщалось, что мы привыкли использовать бумажные полотенца лишь для быстрых протирок, но их возможности на кухне поистине безграничны. Эта прочная и отлично впитывающая бумага может стать вашей главной помощницей в готовке и хранении продуктов.

