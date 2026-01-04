Атака США на Венесуэлу
Кухонные полотенца как новенькие без лишних трат: волшебный раствор для идеального отбеливания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У каждой хозяйки рано или поздно возникает проблема: кухонные полотенца теряют свежесть, темнеют и покрываются пятнами, несмотря на регулярную стирку. Хочется, чтобы текстиль выглядел безупречно, но дорогие отбеливатели не всегда справляются. Есть простой и бюджетный способ вернуть полотенцам первозданную чистоту — всего одно ежегодное замачивание в особом растворе творит чудеса!

Для приготовления чудо‑средства вам понадобятся: вода — 5 л, стиральный порошок — 3 ст. л., отбеливатель — 2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л. Доведите воду в большой кастрюле до кипения, затем добавьте все ингредиенты. Аккуратно погрузите в раствор кухонные полотенца, прижмите шумовкой или половником, накройте крышкой и оставьте на несколько часов.

После остывания отожмите ткань и постирайте в машинке при 60 градусах. Этот метод не повреждает материал и не лишает полотенца яркости — проверено многими хозяйками! Даже пятилетним полотенцам можно подарить вторую жизнь.

Ранее сообщалось, что иногда унитаз покрывается ржавыми разводами и известковым налетом даже при регулярной уборке, а специализированные средства стоят недешево и пахнут слишком резко. К счастью, есть простой трюк, который работает без усилий и не требует драить поверхность.

