28 декабря 2025 в 07:00

Секрет белоснежных швов в ванной без лишних затрат — простой домашний способ, который выручает за 30 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Со временем силиконовые швы в ванной желтеют и покрываются темными пятнами, и даже регулярная уборка не всегда спасает. Я сама долго мучилась с этой проблемой, пока не нашла способ, который работает быстро и без дорогой химии. Все нужное есть под рукой, а результат заметен уже через полчаса.

Главная причина загрязнений — постоянная влажность и жесткая вода, из-за которых появляется налет и плесень. Чтобы вернуть швам белизну, я готовлю простую пасту: беру одну столовую ложку зубной пасты, добавляю половину столовой ложки хлорсодержащего средства и несколько капель перекиси водорода. Все тщательно перемешиваю до однородности, обязательно надеваю перчатки и маску.

Пасту наношу на швы старой зубной щеткой, сверху прикрываю туалетной бумагой, чтобы смесь не стекала, и оставляю на 30 минут. Затем бумагу снимаю и смываю все холодной водой — видно, как силикон снова становится светлым. Зубная паста отбеливает, перекись усиливает эффект, а хлор убивает грибок. При регулярной чистке швы долго остаются как новые.

Ранее сообщалось, что Новый год — время удивлять гостей необычными блюдами. Салат «Огненный калейдоскоп» не только красиво смотрится на столе, но и сочетает сладкое, соленое и нежную текстуру, при этом готовится быстро и просто. Даже если классические салаты уже приелись, этот вариант внесет свежесть и праздничное настроение.

