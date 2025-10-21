Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 13:32

Моем ягоды без потери вкуса и формы: секреты обработки клубники, малины, голубики и винограда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правильное мытье ягод — важный этап подготовки к употреблению. Плоды с грядки содержат пыль, грязь и остатки пестицидов, поэтому требуют тщательной обработки.

Клубнику промывают в дуршлаге под слабой струей холодной воды или ненадолго замачивают. Малина требует быстрого ополаскивания в миске с водой, избегая сильного напора. Голубику и чернику можно мыть под слабым потоком, используя дуршлаг.

Виноград моют целыми гроздьями. При сильных загрязнениях используют уксусный раствор (1:3) на 5–10 минут, затем тщательно ополаскивают.

Уксус действует как натуральный антисептик, удаляя бактерии и остатки химикатов. После мытья все ягоды просушивают на полотенце.

Ранее сообщалось, что жарка мяса часто сопровождается разлетающимися каплями масла, которые создают беспорядок и могут привести к ожогам. Однако опытные хозяйки знают, как избежать этой проблемы.

