Моем ягоды без потери вкуса и формы: секреты обработки клубники, малины, голубики и винограда

Правильное мытье ягод — важный этап подготовки к употреблению. Плоды с грядки содержат пыль, грязь и остатки пестицидов, поэтому требуют тщательной обработки.

Клубнику промывают в дуршлаге под слабой струей холодной воды или ненадолго замачивают. Малина требует быстрого ополаскивания в миске с водой, избегая сильного напора. Голубику и чернику можно мыть под слабым потоком, используя дуршлаг.

Виноград моют целыми гроздьями. При сильных загрязнениях используют уксусный раствор (1:3) на 5–10 минут, затем тщательно ополаскивают.

Уксус действует как натуральный антисептик, удаляя бактерии и остатки химикатов. После мытья все ягоды просушивают на полотенце.

