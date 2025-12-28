Готовим мясо в тесте: запекается со всеми соками и ароматами — вкус и праздничный вид гарантированы

Готовим мясо в тесте на Новый год и другие праздники. Так оно запекается со всеми соками и ароматами специй. С этим рецептом бесподобный вкус и праздничный вид горячего блюда гарантированы.

Вкус — потрясающий: сочное, ароматное мясо в хрустящей, маслянистой корочке из теста. Это праздничное блюдо, которое гарантированно вызовет восторг.

Рецепт: для маринада вам понадобится: 1 кг свиной шеи или корейки (цельным куском), 3-4 зубчика чеснока, 1 ст. л. горчицы, 2 ст. л. соевого соуса, соль, перец, прованские травы. Надрежьте мясо по всей поверхности и нашпигуйте пластинами чеснока. Обмажьте его смесью горчицы, соевого соуса и специй. Заверните в пленку и уберите в холодильник минимум на 3 часа. Для теста понадобятся: 400 г муки, 200 г размягченного сливочного масла или маргарина, 1 яйцо, 100 мл холодной воды, щепотка соли. Смешайте муку с маслом в крошку, добавьте яйцо и воду, замесите тесто. Заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут. Достаньте мясо, обсушите. Раскатайте тесто в пласт, выложите мясо в центр, заверните конвертом, защипите края. Смажьте взбитым желтком. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 1-1,5 часа. Дайте постоять 15 минут перед нарезкой.

