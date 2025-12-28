Новый год — 2026
Обычные фрикадельки уже приелись, но такой соус все изменил — готовлю с дорблю уютное горячее блюдо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Соус дорблю придает простой домашней еде элегантности и взрослого вкуса. Это блюдо уместно подать не только на семейный ужин, но и на небольшую дружескую вечеринку, где оно наверняка станет главным предметом обсуждения.

Для фрикаделек смешиваю мясной фарш (400 г) с мелко нарезанным луком (1/2 шт.), яйцом, панировочными сухарями (3 ст. л.) и тертым сыром (50 г). Добавляю соль и перец по вкусу. Можно вмешать немного отваренного до полуготовности риса для сочности. Из фарша формирую небольшие шарики. Обжариваю фрикадельки на разогретой сковороде со всех сторон до румяной корочки. Для соуса в сотейник наливаю сливки (250 г) и добавляю раскрошенный сыр дорблю (100 г). Нагреваю на медленном огне, постоянно помешивая, пока сыр не растворится полностью. Вливаю горячий бульон или воду (100 мл) для получения нужной консистенции и прогреваю еще пару минут. Готовые фрикадельки перекладываю в соус, аккуратно перемешиваю и томлю на маленьком огне под крышкой 5–7 минут, чтобы они пропитались. Подаю горячими, полив соусом и посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

еда
рецепты
сыры
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
