27 декабря 2025 в 20:07

Коробки из-под конфет больше не выбрасываю: простой дачный лайфхак, который превращает упаковку в удобную мини-теплицу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Раньше я без раздумий отправляла коробки из-под конфет в мусор, а теперь берегу их к дачному сезону. Оказалось, такая упаковка может заменить покупные контейнеры для рассады. Способ простой, бесплатный и отлично работает даже у начинающих огородников.

Лучше всего подходят коробки с прозрачной крышкой и золотистой подложкой с ячейками. После конфет первым делом в каждом отделении делаю небольшие отверстия для стока воды. Это важно, чтобы корни не загнивали. Затем наполняю ячейки грунтом или торфом примерно наполовину, раскладываю семена овощей или цветов и слегка присыпаю землей.

Коробку закрываю крышкой — она создает парниковый эффект, удерживает тепло и влагу. Семена всходят быстрее и дружнее. Готовую мини-теплицу ставлю на подоконник, где достаточно света. Удобно, что каждая культура растет в своей ячейке, а места такая рассада занимает совсем немного.

Ранее сообщалось, что гибридные томаты давно полюбились огородникам за их выносливость и щедрый урожай. Они лучше переносят капризы погоды и реже болеют, а плоды получаются ровными и вкусными. Такой вариант особенно удобен тем, кто хочет результат без лишних хлопот.

Проверено редакцией
советы
лайфхаки
дачи
конфеты
Марина Макарова
М. Макарова
