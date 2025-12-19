Новый год-2026
Горячее на Новый год без заморочек: мясо по-французски — классический подробный рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Горячее на Новый год можно приготовить без заморочек! В этом поможет классический подробный рецепт мяса по-французски.

Вкус блюда — это гармония нежного, сочного мяса, мягкой картошки, сладковатого лука и сливочной, тягучей сырной шапки. Майонез во время запекания создает ароматный соус. Беспроигрышный вариант для сытного праздничного ужина!

Приготовьте сытное и невероятно вкусное мясо по-французски — классическую запеканку, которая покоряет простотой. Вам понадобится: 500 г свиной вырезки (нарезать тонкими пластинами и отбить), 8–10 картофелин (очистить и нарезать тонкими кружками), 2 луковицы (нарезать кольцами), 200 г твердого сыра (натереть), 200 г майонеза, соль, перец, растительное масло. Противень смажьте маслом. Выложите слоями: 1 — картофель, посолите, поперчите; 2 — отбивные, посолите, поперчите; 3 — лук. Равномерно покройте все майонезом и обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180–200 °C духовке 40–50 минут, пока картофель не станет мягким, а сыр не расплавится в румяную корочку.

Ранее стало известно, как приготовить мясо по-французски с баклажанами: горячее для особого случая.

Проверено редакцией
