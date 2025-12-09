ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 20:46

Мясо по-французски с баклажанами: горячее для особого случая, которое готовится само в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте изысканное мясо по-французски с баклажанами в духовке. Это вариант горячего блюда для особого случая, которое готовится само в духовке.

Вкус этого блюда — невероятно насыщенный: нежное мясо с пикантными баклажанами, сочными помидорами и румяной сырной корочкой создают гармоничный ансамбль. Баклажаны впитывают мясные соки и становятся особенно ароматными.

Вам понадобится: 500 г свиной вырезки, 2 баклажана, 2 луковицы, 200 г сыра, 3 помидора, 200 г майонеза, специи. Мясо нарежьте пластинами, отбейте, посолите, поперчите. Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь, затем промойте. Лук нарежьте кольцами, помидоры — кружочками, сыр натрите. В форму выложите мясо, сверху — баклажаны, затем лук, помидоры. Смажьте майонезом и посыпьте сыром. Запекайте 40 минут при 180 °C.

Ранее стало известно, как приготовить курицу «Праздничная» в апельсиновом маринаде: простой рецепт изумительных бедер на Новый год.

Проверено редакцией
