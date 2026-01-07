Свинина по-барски врежется в память всем: обалденные стейки с шапочкой и соусом в духовке

Свинина по-барски из разряда тех блюд, которые готовятся без лишних сложностей, но выглядят празднично. Сочные стейки из свинины, ароматный соус с огурчиком, орехами и чесноком и румяная сырная корочка делают свое дело с первого кусочка. Такая свинина просто хороша, и все.

Ингредиенты: свинина (шея или корейка) — 800–1000 г, соль и черный перец — по вкусу, соленый огурец — 1-2 шт. (мелко нарезанных), чеснок — 2–3 зубчика, орехи (грецкие или любые по вкусу) — горсть, зелень — небольшой пучок, сметана — 200 г, твердый сыр — 150–200 г.

Приготовление: мясо нарежьте на порционные стейки, слегка отбейте, посолите и поперчите с двух сторон. Выложите в форму для запекания одним слоем. Для соуса мелко нарежьте соленый огурец, зелень и чеснок, орехи порубите ножом или слегка измельчите в блендере. Смешайте все со сметаной до однородности — соус должен получиться густым и ароматным. Щедро смажьте каждый кусок мяса приготовленным соусом, сверху посыпьте тертым сыром. Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку и запекайте до готовности и красивой золотистой корочки. Свинина по-барски получается нежной, сочной и с ярким, запоминающимся вкусом — блюдо, которое смело можно подавать и к семейному ужину, и на праздничный стол.

