Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 11:05

Свинина по-барски врежется в память всем: обалденные стейки с шапочкой и соусом в духовке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Свинина по-барски из разряда тех блюд, которые готовятся без лишних сложностей, но выглядят празднично. Сочные стейки из свинины, ароматный соус с огурчиком, орехами и чесноком и румяная сырная корочка делают свое дело с первого кусочка. Такая свинина просто хороша, и все.

Ингредиенты: свинина (шея или корейка) — 800–1000 г, соль и черный перец — по вкусу, соленый огурец — 1-2 шт. (мелко нарезанных), чеснок — 2–3 зубчика, орехи (грецкие или любые по вкусу) — горсть, зелень — небольшой пучок, сметана — 200 г, твердый сыр — 150–200 г.

Приготовление: мясо нарежьте на порционные стейки, слегка отбейте, посолите и поперчите с двух сторон. Выложите в форму для запекания одним слоем. Для соуса мелко нарежьте соленый огурец, зелень и чеснок, орехи порубите ножом или слегка измельчите в блендере. Смешайте все со сметаной до однородности — соус должен получиться густым и ароматным. Щедро смажьте каждый кусок мяса приготовленным соусом, сверху посыпьте тертым сыром. Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку и запекайте до готовности и красивой золотистой корочки. Свинина по-барски получается нежной, сочной и с ярким, запоминающимся вкусом — блюдо, которое смело можно подавать и к семейному ужину, и на праздничный стол.

Ранее мы делились рецептом минтая по-быстрому под морковно-сырной шапкой. Нравится всем, готовится просто — вкуснейшая рыбка в духовке.

Проверено редакцией
Читайте также
Зимний вечер просит горячего «Таежная сказка» — сочная свинина с лесными грибами и клюквой. Вкусно и просто
Общество
Зимний вечер просит горячего «Таежная сказка» — сочная свинина с лесными грибами и клюквой. Вкусно и просто
Превращаю свинину и картошку в баварский шедевр — секрет в копченом сыре, который создает дымный аромат
Общество
Превращаю свинину и картошку в баварский шедевр — секрет в копченом сыре, который создает дымный аромат
Копчёная колбаска и 2 баночки: простейший салат с вау-эффектом — реально 7 минут
Общество
Копчёная колбаска и 2 баночки: простейший салат с вау-эффектом — реально 7 минут
Три классные закуски на чипсах: готовятся вмиг и подходят ко всем напиткам
Общество
Три классные закуски на чипсах: готовятся вмиг и подходят ко всем напиткам
Забудьте про жареную курицу! Тушу ее в густом соусе из грецких орехов и 7 специй. Настоящее грузинское сациви
Общество
Забудьте про жареную курицу! Тушу ее в густом соусе из грецких орехов и 7 специй. Настоящее грузинское сациви
свинина
простой рецепт
мясо
горячее
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России составили топ-10 самых удачливых регионов в 2025 году
ВСУ потеряли «Артура»
МО раскрыло цели новых ударов ВС России на Украине
ВС России впервые уничтожили смертоносную украинскую РСЗО
Рубио раскрыл планы США на Гренландию
Новогодняя елка стала причиной сильного пожара в 17-этажном доме
Появилось фото полностью обнаженной Сидни Суини
Самый светлый праздник: как россияне встретили Рождество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 января: где сбои в России
Протестующие в Иране взяли власть в свои руки сразу в двух городах
Многодетные родители отравились угарным газом на фестивале сидра и умерли
«Нас разыгрывают?»: Загитова засветила кольцо на безымянном пальце
Российский альпинист покорил семь высочайших вершин мира в 2026 году
Фон дер Ляйен стала фигурантом судебного разбирательства
Легковой автомобиль попал под поезд на юге Сахалина
Швеция обозначила условие передачи Украине истребителей Gripen
Поставивших на вторжение США в Венесуэлу лудоманов «оставили с носом»
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада
Политолог ответил, почему США отказались гарантировать безопасность Украины
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 января, фото, видео
Дальше
Самое популярное
Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.