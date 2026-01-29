Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 18:13

Глава МО Польши попал в неловкую ситуацию перед важной встречей НАТО

PAP: министр обороны Польши опоздал на встречу НАТО из-за поломки самолета

Владислав Косиняк-Камыш Владислав Косиняк-Камыш Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press
Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опоздал на встречу с коллегами по НАТО 29 января, сообщило агентство PAP. Причиной задержки стала техническая неисправность, обнаруженная на борту правительственного самолета.

Согласно информации источников в польском оборонном ведомстве, воздушное судно Gulfstream G550 было вынуждено вернуться в Варшаву вскоре после взлета. Поломка была связана с шасси, что потребовало срочной замены самолета.

Как отмечает агентство со ссылкой на данные систем мониторинга полетов, повторный вылет министра состоялся примерно через три часа. На этот раз для перелета на немецкую авиабазу Рамштайн был использован лайнер Boeing 737.

Ранее The Washington Post со ссылкой на экспертов сообщала, что Польша подготовилась к обычному конфликту, укрепив свой военный потенциал, но не подготовилась к гибридным угрозам, таким как беспилотники. Аналитики считают, что Варшаве нужно срочно менять оборонные приоритеты.

Прежде Варшава подняла в воздух дежурные военные самолеты якобы на фоне активности России на Украине. Также в высшую степень боевой готовности были переведены наземные средства ПВО и радиолокационной разведки.

