27 января 2026 в 19:58

Названы проблемы, которые встали перед Польшей из-за БПЛА

WP: Польша готовилась не к тому конфликту

Польша подготовилась к обычному конфликту, укрепив свой военный потенциал, но не подготовилась к гибридным угрозам, таким как беспилотники, пишет The Washington Post cо ссылкой на экспертов. Они считают, что Варшаве нужно срочно менять оборонные приоритеты.

Мы начали готовиться к более традиционному типу войны. Оказалось, что более дешевые методы, а именно беспилотники, могут быть очень успешными и обеспечивают важные тактические преимущества на передовой, особенно по сравнению с очень дорогим обычным вооружением, — заявил в интервью заместитель министра обороны Польши Павел Залевский.

Ранее Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты якобы на фоне активности России на Украине, сообщили в оперативном командовании родов польских вооруженных сил. Также в высшую степень боевой готовности были переведены наземные средства ПВО и радиолокационной разведки.

До этого появилась информация, что воздушные шары из Белоруссии, которые напугали Литву и спровоцировали закрытие границ, оказались не оружием гибридной войны, а инструментом контрабандистов. Преступная группа использовала шары с GPS-трекерами для нелегального ввоза табачной продукции.

