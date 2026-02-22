Зимняя Олимпиада — 2026
Британский журналист поддержал Медведева в критике Каллас

Журналист Христофору: Медведев верно указал на нежелание США общаться с Каллас

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Известный британский обозреватель Алекс Христофору в эфире YouTube-канала поддержал точку зрения зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в отношении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас. По его мнению, российский политик верно охарактеризовал текущее положение дел, когда указал на нежелание Вашингтона с ней общаться.

В своем выступлении Христофору назвал ситуацию, при которой глава евродипломатии не может выстроить диалог с госсекретарем США, абсурдной. Он подчеркнул, что реакция Медведева на этот счет была верной.

Он абсолютно прав насчет Рубио. Ситуация, когда верховный представитель ЕС не может наладить контакт с госсекретарем США, не кажется ли вам абсурдной? Ответ Медведева был безупречным, — заявил журналист.

Христофору также насмешиво отметил, что Каллас не надо пытаться что-то говорить или делать. По его мнению, она молотого, что является частью «клоунского мира» Европы, но и сумела его переплюнуть.

Поводом для комментариев послужило заявление Дмитрия Медведева, который ранее обратил внимание на дипломатическую изоляцию Каи Каллас. Он отметил, что с ней не стремятся иметь дело ни европейские коллеги, ни госсекретарь США Марко Рубио. По словам Медведева, любые действия Каллас выглядят нелепо на фоне отсутствия реальных контактов с ключевыми мировыми игроками.

