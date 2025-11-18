Польский министр набросился на Россию с безосновательными обвинениями Косиняк-Камыш безосновательно обвинил РФ во взрыве железной дороги на границе

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM безосновательно возложил ответственность за взрыв на железнодорожной линии в приграничном регионе на Россию. При этом он не предоставил никаких конкретных доказательств, подтверждающих его версию.

Когда будут пойманы исполнители, тогда мы будем иметь абсолютную уверенность, но анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию, — сказал Косиняк-Камыш.

Инцидент с повреждением путей, ведущих в сторону Украины, был зафиксирован в Мазовецком воеводстве 16 ноября. Премьер-министр Польши Дональд Туск тогда подтвердил, что на месте произошел взрыв, однако никто не пострадал.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал дождаться результатов расследования причин взрыва на железной дороге в Польше. На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Североатлантический альянс находится в тесном контакте с профильными службами по этому вопросу.