Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 13:26

Польский министр набросился на Россию с безосновательными обвинениями

Косиняк-Камыш безосновательно обвинил РФ во взрыве железной дороги на границе

Владислав Косиняк-Камыш Владислав Косиняк-Камыш Фото: EPA/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM безосновательно возложил ответственность за взрыв на железнодорожной линии в приграничном регионе на Россию. При этом он не предоставил никаких конкретных доказательств, подтверждающих его версию.

Когда будут пойманы исполнители, тогда мы будем иметь абсолютную уверенность, но анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию, — сказал Косиняк-Камыш.

Инцидент с повреждением путей, ведущих в сторону Украины, был зафиксирован в Мазовецком воеводстве 16 ноября. Премьер-министр Польши Дональд Туск тогда подтвердил, что на месте произошел взрыв, однако никто не пострадал.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал дождаться результатов расследования причин взрыва на железной дороге в Польше. На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Североатлантический альянс находится в тесном контакте с профильными службами по этому вопросу.

Польша
Владислав Косиняк-Камыш
Россия
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о пострадавших в массовом ДТП с участием мусоровоза
Время пути из Екатеринбурга в Москву сократят до 6,5 часа
Женщину из Читы заключили под стражу за избиение дочери-подростка
В РАН назвали период, в который вакцинироваться бесполезно и опасно
«Кто будет платить?»: во Франции усомнились в поставках Rafale Украине
Школьника парализовало инсультом из-за необычной игры со сверстниками
«Мужской поступок»: Степашин раскрыл детали ухода Карпина из «Динамо»
Учитель года преследовал школьницу и писал ей любовные письма
«Нужно искать другую крышу»: экс-депутат Рады раскрыл судьбу Умерова в США
Бывшего сотрудника Госкоммола Крыма осудили за мошенничество с грантами
Музкритик ответил, как конфликт с танцорами отразится на карьере Булановой
Ребенок проглотил семь магнитный шариков
ВС РФ штурмуют девять городов: как идет наступление на Северск и Купянск
Зеленский признался, что зима будет тяжелой для Украины
Слуцкий высказался о переговорах с Украиной на фоне побега Умерова
Пять признаков действительно качественного постельного белья
Борьбу за власть в Еврокомиссии сравнили с «Игрой престолов»
Директор Булановой объяснил уход танцоров из ее коллектива
Скончался петербуржский композитор Григорий Корчмар
Госдума приняла федеральный бюджет на 2026-2028 годы во втором чтении
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.