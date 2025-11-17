В НАТО высказались о причинах взрыва на железной дороге в Польше

В НАТО высказались о причинах взрыва на железной дороге в Польше Рютте призвал дождаться итогов расследования взрыва на железной дороге в Польше

Генсек НАТО Марк Рютте призвал дождаться результатов расследования причин взрыва на железной дороге в Польше. На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Альянс находится в тесном контакте с профильными службами по этому вопросу, передает РИА Новости.

Мы находимся в интенсивном контакте по этому вопросу, и, конечно, теперь мы должны дождаться результатов расследования, — отметил Рютте.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Польши серьезно повреждено железнодорожное полотно на ключевой магистрали, ведущей на Украину. Польский премьер-министр Дональд Туск предположил, что это мог быть саботаж. По предварительной информации, происшествие случилось на участке, соединяющем Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск».

Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru отметил, что диверсия на польской железной дороге могла быть организована по приказу президента Польши Кароля Навроцкого. По его мнению, учащение подобных инцидентов ускорит победу России в украинском конфликте.