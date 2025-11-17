Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 02:04

Получила повреждения железная дорога из Польши на Украину

Туск: разрушение железной дороги из Польши на Украину может быть актом саботажа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На северо-востоке Польши было обнаружено серьезное повреждение железнодорожного полотна на стратегически важной линии, ведущей в Украину, сообщили в социальной сети Х местные правоохранительные органы. Премьер-министр страны Дональд Туск допустил, что это мог быть умышленный акт саботажа.

Сообщается, что машинист одного из поездов на линии Демблин — Варшава заметил разрыв пути, что вынудило его экстренно остановить состав. По предварительной информации, происшествие случилось на участке, соединяющем Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск». Именно эта линия используется для железнодорожного сообщения с Украиной.

Возможно, речь идет об акте саботажа, — допустил польский премьер.

Полиция подтвердила, что в результате инцидента никто не пострадал и сейчас ведется тщательное расследование. Дональд Туск в социальной сети Х написал, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел.

Ранее сообщалось, что Польша начала возведение второго защитного сооружения на белорусской границе в Подляском воеводстве. Конструкция представляет собой четырехметровое ограждение из сетки-рабицы с двумя линиями колючей проволоки. Строительные работы планируется завершить до наступления весеннего периода.

Польша
саботаж
Украина
железные дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родителям объяснили, как избежать ссор с детьми-выпускниками из-за ЕГЭ
Два российских города лишились электроэнергии
Пранкеры провели охрану Лувра и подселили «соседа» к «Моне Лизе»
«Он меня выгнал»: Волочкова объяснила, почему ушла из антиалкогольного шоу
В России обратили внимание на рост числа детей с РПП
Российский штурмовик в одиночку неделю сдерживал противника
Американка нашла на своем чердаке «письма из прошлого»
Жители Киева узнали тревожные новости про столичное метро
Правительство России рассмотрит предложение об увеличении отпуска россиян
Бездетность, череда трагедий, инвалидная коляска: как живет Тарасова
Хирург назвал доступные способы борьбы с перееданием
Украинец подорвал гранату, когда его остановил дорожный патруль
Получила повреждения железная дорога из Польши на Украину
Сын в НБА, жена — мисс Литва, хейт клубов РФ: как живет Арвидас Сабонис
Орбан ответил на предложение забрать Закарпатье у Украины
США столкнулись с последствиями из-за санкций Запада против России
В Венгрии раскрыли, зачем Зеленский улетел в Грецию
Названа предварительная причина убийства мальчика в Балашихе
«Больно смотреть»: что знаменитости говорят о «Звездах под капельницей»
Фаза Луны сегодня, 17 ноября: день удачи для ученых и озарений для всех
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.