Получила повреждения железная дорога из Польши на Украину Туск: разрушение железной дороги из Польши на Украину может быть актом саботажа

На северо-востоке Польши было обнаружено серьезное повреждение железнодорожного полотна на стратегически важной линии, ведущей в Украину, сообщили в социальной сети Х местные правоохранительные органы. Премьер-министр страны Дональд Туск допустил, что это мог быть умышленный акт саботажа.

Сообщается, что машинист одного из поездов на линии Демблин — Варшава заметил разрыв пути, что вынудило его экстренно остановить состав. По предварительной информации, происшествие случилось на участке, соединяющем Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск». Именно эта линия используется для железнодорожного сообщения с Украиной.

Возможно, речь идет об акте саботажа, — допустил польский премьер.

Полиция подтвердила, что в результате инцидента никто не пострадал и сейчас ведется тщательное расследование. Дональд Туск в социальной сети Х написал, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел.

Ранее сообщалось, что Польша начала возведение второго защитного сооружения на белорусской границе в Подляском воеводстве. Конструкция представляет собой четырехметровое ограждение из сетки-рабицы с двумя линиями колючей проволоки. Строительные работы планируется завершить до наступления весеннего периода.