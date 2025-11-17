Диверсия на польской железной дороге могла быть организована по приказу президента Польши Кароля Навроцкого, завил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, учащение подобных инцидентов ускорит победу России в украинском конфликте.

Отличная новость [о повреждении железной дороги] из Польши, и можно только поблагодарить тех, кто это сделал, будь то местные хулиганы, диверсанты или исполнители приказа польского президента Навроцкого, который давно уже хочет ограничить военные поставки Украине. Не раз и не два говорил о том, что ключ к победе лежит в уничтожении логистики, — высказался Журавлев.

Он добавил, что нужно лишить ВСУ возможности получать новое западное оружие. По мнению депутата, если связь киевского режима с Западом будет окончательно разорвана, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде останется совсем немного времени до капитуляции.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Польши серьезно повреждено железнодорожное полотно на ключевой магистрали, ведущей в Украину. Польский премьер-министр Дональд Туск предположил, что это мог быть саботаж.