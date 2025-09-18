Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 07:36

«Ненужные слова»: Косиняк-Камыш разозлился из-за заявления Зеленского

Косиняк-Камыш: слова Зеленского о беззащитности Польши не соответствуют правде

Владислав Косиняк-Камыш Владислав Косиняк-Камыш Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пришел в недоумение из-за высказывания украинского президента Владимира Зеленского об обороноспособности республики, передает портал RMF24. Политик подчеркнул: слова лидера Украины о том, что Варшава не сможет спасти людей, если станет целью массированной атаки, не имеют под собой оснований.

Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности, — сказал министр.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис информировал, что Владимир Зеленский мог устроить провокацию с беспилотниками в небе над Польшей ради получения западных систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в подготовке операции могли участвовать руководители украинских спецслужб — начальник военной разведки Кирилл Буданов, а также глава Служба безопасности Украины Василий Малюк.

Тем временем депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Польша использует тему переговоров для ослабления Венгрии и защиты своих интересов на Украине. Так он оценил возмущение премьер-министра Польши Дональда Туска из-за возможного проведения встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапеште.

Польша
Владимир Зеленский
Украина
Владислав Косиняк-Камыш
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Почему сентябрьский виноград самый полезный? Узнайте тут!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.