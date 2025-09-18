Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пришел в недоумение из-за высказывания украинского президента Владимира Зеленского об обороноспособности республики, передает портал RMF24. Политик подчеркнул: слова лидера Украины о том, что Варшава не сможет спасти людей, если станет целью массированной атаки, не имеют под собой оснований.

Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности, — сказал министр.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис информировал, что Владимир Зеленский мог устроить провокацию с беспилотниками в небе над Польшей ради получения западных систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в подготовке операции могли участвовать руководители украинских спецслужб — начальник военной разведки Кирилл Буданов, а также глава Служба безопасности Украины Василий Малюк.

Тем временем депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Польша использует тему переговоров для ослабления Венгрии и защиты своих интересов на Украине. Так он оценил возмущение премьер-министра Польши Дональда Туска из-за возможного проведения встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапеште.