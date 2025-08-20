В Госдуме оценили протесты Польши против встречи Путина и Зеленского

В Госдуме оценили протесты Польши против встречи Путина и Зеленского Чепа: Польша пытается ослабить Венгрию из-за своих интересов на Украине

Польша использует тему переговоров для ослабления Венгрии и защиты своих интересов на Украине, заявил Pravda.Ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он оценил возмущение премьер-министра Польши Дональда Туска из-за возможного проведения встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапеште.

Польша имеет свои интересы, свои виды на часть Украины и... пытается ослабить Венгрию как определенного конкурента, потому что Венгрия по части вопросов занимает свою независимую позицию, — заявил Чепа.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что трехсторонний саммит Россия — США — Украина может пройти в Будапеште. До этого стало известно, что Вашингтон уже ведет подготовку к переговорам.